台東洛神外銷日本 首批出貨
台東縣政府歷經1年的洽談，與日本長野縣南信州菓子工房達成合作共識，首波採購的2000公斤的台東有機洛神2日裝櫃出貨。台東縣長黃健庭強調，台東農產能克服檢疫銷到日本去，非常不容易，將來將會持續把台東的文旦、紅龍果等，銷往日本或其他國家。
南信州菓子工房是日本的大型水果加工廠，台東縣政府與工房接觸後，首波外銷農產品就選定有「紅寶石」美譽、滋味酸甜的洛神為合作產品，首批有機洛神共2000公斤今天裝櫃出貨。
黃健庭表示，縣府努力與日方締結實質的合作關係，5月中率隊前往日本長野縣進行交流，促成與南信州菓子工房社長簽署「台東縣產業合作交流備忘錄」，他在日本時有試吃的台東洛神，不論色澤或口味都非常棒。
他說，洛神送到南信州菓子工房，期望結合台東優良洛神與日本頂級食品加工技術，研發成日本人喜愛的洛神口味商品，希望能一舉打進日本市場。
台東縣政府農業處強調，台東的優質農產品要外銷，最大的困難是各國植物檢疫問題，尤其外銷日本極為嚴格，洛神打進日本市場確實是一劑強心針，未來縣府將繼續推廣文旦、柚子、紅龍果等台東縣產熱帶水果輸出。
(中時)
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