有影》OMG！柯蕭飆出2000K

柯蕭今用剛猛速球，達成在大聯盟生涯的2000次三振。(美聯社)

(10:20更新 柯蕭達成2000K速度，只輸兩人)道奇賽揚左投柯蕭(Clayton Kershaw)，今面對國聯中區龍頭釀酒人，締造驚人紀錄。柯蕭在2局下用94哩(約151公里)速球，讓打者畢亞(Jonathan Villar)揮棒落空，3球三振，寫下生涯的2000K，是史上第三快。

29歲的柯蕭，在畢亞今天首打席，先用93哩(約150公里)速球取得好球，再用87哩(約140公里)變速球讓打者擊成界外球，最後94哩四縫線偏高速球，讓畢亞揮空三振。柯蕭今狀況絕佳，先發6局無失分，只被敲1安，狂飆12次三振、1保送。6局打完，道奇和釀酒人0比0平手。

柯蕭花1836局達成2000K，是大聯盟史上第三快，僅輸給「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)的1715.1局，以及「大個」藍迪強生(Randy Johnson)的1734局，這兩人都進入名人堂。

(中時電子報)