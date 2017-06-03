有影》OMG！柯蕭飆出2000K
(10:20更新 柯蕭達成2000K速度，只輸兩人)道奇賽揚左投柯蕭(Clayton Kershaw)，今面對國聯中區龍頭釀酒人，締造驚人紀錄。柯蕭在2局下用94哩(約151公里)速球，讓打者畢亞(Jonathan Villar)揮棒落空，3球三振，寫下生涯的2000K，是史上第三快。
29歲的柯蕭，在畢亞今天首打席，先用93哩(約150公里)速球取得好球，再用87哩(約140公里)變速球讓打者擊成界外球，最後94哩四縫線偏高速球，讓畢亞揮空三振。柯蕭今狀況絕佳，先發6局無失分，只被敲1安，狂飆12次三振、1保送。6局打完，道奇和釀酒人0比0平手。
柯蕭花1836局達成2000K，是大聯盟史上第三快，僅輸給「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)的1715.1局，以及「大個」藍迪強生(Randy Johnson)的1734局，這兩人都進入名人堂。
(中時電子報)
關鍵字：柯蕭
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