用守護神換火力 讀賣巨人嚐苦果8連敗

巨人拿守護神換洋炮強化火力，卻嚐到苦果吞8連敗。(截自日本雅虎體育)

讀賣巨人近況有夠慘，總教練高橋由伸變陣救戰績，把13次救援成功的「守護神」卡米奈洛(Arquimedes Caminero)下放二軍，換上L.克魯茲(Luis Cruz)，未料，昨(3日)對歐力士就嚐到苦頭，9上接替關門一職的麥哲生(Scott Mathieson)失守，讓歐力士把比賽逼進延長，最後巨人後繼無力，以5比6苦吞8連敗。

巨人在1日輸樂天後，吞7連敗，為避免繼2006年後再嚐8連敗，昨役全面變陣，坂本勇人本季首扛開路先鋒，同時拉上克魯茲強化打線。比賽前段0比1落後的他們，7下攻得4分反超，但連18場無失分的麥哲生卻沒守住，9上連2K後，先遭歐力士代打洋炮羅梅洛(Stefen Romero)轟陽春炮，再連挨3安遭追平。

當時8上2出局，卻在中繼的櫻井俊貴投保送後，毅然提前壓上麥哲生，高橋表示，現在陣中最可靠的後援投手，就是麥哲生，要躲過危機他是第一首選。然而，投超過1局，並非麥哲生向來習慣的工作模式，這也可能是最後他失控的原因之一，最後他拿下2出局後失守，總經理堤辰佳也直言，「這是最壞的結果。」

最後兩隊戰到延長11局，歐力士靠安達了一的陽春炮突破僵局，一舉斬獲2分帶走勝利。少卡米奈洛關門，巨人自2006年7月9連敗後，首度8連敗，且頂替的克魯茲還5打數無安打，顯然高橋的變陣並未奏效。高橋對無法回應球迷期待，深感抱歉，同時表示會抱著必死決心改變現況，奮力走出連敗噩夢。

(中時電子報)