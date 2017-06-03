用守護神換火力 讀賣巨人嚐苦果8連敗
讀賣巨人近況有夠慘，總教練高橋由伸變陣救戰績，把13次救援成功的「守護神」卡米奈洛(Arquimedes Caminero)下放二軍，換上L.克魯茲(Luis Cruz)，未料，昨(3日)對歐力士就嚐到苦頭，9上接替關門一職的麥哲生(Scott Mathieson)失守，讓歐力士把比賽逼進延長，最後巨人後繼無力，以5比6苦吞8連敗。
巨人在1日輸樂天後，吞7連敗，為避免繼2006年後再嚐8連敗，昨役全面變陣，坂本勇人本季首扛開路先鋒，同時拉上克魯茲強化打線。比賽前段0比1落後的他們，7下攻得4分反超，但連18場無失分的麥哲生卻沒守住，9上連2K後，先遭歐力士代打洋炮羅梅洛(Stefen Romero)轟陽春炮，再連挨3安遭追平。
當時8上2出局，卻在中繼的櫻井俊貴投保送後，毅然提前壓上麥哲生，高橋表示，現在陣中最可靠的後援投手，就是麥哲生，要躲過危機他是第一首選。然而，投超過1局，並非麥哲生向來習慣的工作模式，這也可能是最後他失控的原因之一，最後他拿下2出局後失守，總經理堤辰佳也直言，「這是最壞的結果。」
最後兩隊戰到延長11局，歐力士靠安達了一的陽春炮突破僵局，一舉斬獲2分帶走勝利。少卡米奈洛關門，巨人自2006年7月9連敗後，首度8連敗，且頂替的克魯茲還5打數無安打，顯然高橋的變陣並未奏效。高橋對無法回應球迷期待，深感抱歉，同時表示會抱著必死決心改變現況，奮力走出連敗噩夢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。