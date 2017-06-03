南橫向陽段路斷，預警性封閉持續到明天

南橫公路向陽段路基流失，預警性封閉持續，最快明天中午過後才能通行。（關山工務段提供）

南橫公路向陽段路基流失，預警性封閉持續，最快明天中午過後才能通行。（關山工務段提供）

昨天晚間預警性封閉的南橫公路利稻到向陽段，今天道路中斷，原本今天中午要開放通行，公路總局關山工務段指出，預警性封閉將會持續到明天中午，視情況再開放。

向陽森林遊樂區在過去24小時降下超過350毫米的雨勢，已經達到大豪雨等級，今天上午道路保全勘查後，發現153.6公里處有路基流失的情況，預警性封路因此持續進行。工務段表示，由於利稻以上雨勢仍大，前一天山上遊客都已經撤下，因此上方路段將等雨勢和緩才會上山清運、搶修。

工務段強調，利稻以下有部份路段落石、路樹倒的狀況，工務段都派員加強清運，維持道路暢通。

(中時)