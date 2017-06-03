鋒面南移 中南部防豪大雨

隨著鋒面南移，北部雨勢趨緩，中南部山區仍需嚴防豪雨，氣象局指出，未來2天降雨會逐漸趨緩，預計下週二可以恢復好天氣。

經濟部部長暨中央災害應變中心指揮官李世光今早表示，降雨從北部地區逐漸南移，中南部地區今日要高度警戒，防災應變中心跟各地方政府持續保持聯絡，每小時會更新一次最新災情資訊。

中央氣象局副主任馮欽賜指出，昨晚至今鋒面集中在台灣中部，雲林平地及山區有強雨帶滯留，造成山區豪大雨，部分地區降雨量更超過每小時100毫米，因而傳出淹水災情，預估今日中南部山區降雨可達300至600毫米，平地則達200至400毫米。

馮欽賜表示，鋒面會持續影響中南部地區山區及平地，中南部地區要保持高度警戒，雨勢會在明後天持續減弱，下週二恢復好天氣。

交通部參事黃定環指出，平溪線、深澳線鐵路已開通，不過阿里山3條支線仍停駛，另外，斗南大林段也因淹水停駛，交通部已啟動公路接駁。至於公路部分，目前還有10處預警性封路段；高速公路大林交流道南下出口閘道也因淹水封閉。

水利署副署長王藝峰稱，截至今早統計，有979處曾發生積淹水，主要位於新北市、台北市、基隆市及桃園市，目前雲林地區還有1處未退水。另外，仍有957處停水，集中在新北市金山和台中梨山。停電戶數仍有925戶，集中在新竹、南投跟基隆。

王藝峰表示，昨晚至今降雨集中在雲林、嘉義及南投地區，已與地方政府密切聯繫，並出動13部移動抽水機待命。

內政部消防署災害管理組組長冷家宇稱，中南部目前傳出70、80件災情，持續救援當中。截至今早7時，此次豪雨造成1人死亡、5人受傷、2人失蹤及15人受困。

(工商)