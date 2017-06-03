NBA》警訊？總冠軍賽G1收視率創近3年最低
勇士太過強大，反而造成NBA嚴重收視危機嗎？根據最新調查，今年總冠軍賽第1戰電視平均收視率僅12.3，比起去年決賽G1的13.1，整整下滑6％，也比兩年前的總冠軍賽G1的12.9還低，是否代表勇騎戰戲碼已被看膩了呢？
NBA總冠軍賽連3年上演勇士出戰騎士戲碼，但從對抗強度來看，今年無疑是最難看的1次，因為兩年前的G1打完前3節，騎士也僅落後6分，去年G1更是打到延長加賽，勇士才以108比100險勝騎士。
沒想到今年總冠軍賽G1打完前3節，勇士就已取得19分的遙遙領先，幾乎提前宣判騎士連3年G1輸球，直接造成第4節的收視率比起前3節狂跌14％，畢竟誰會願意去看一面倒的難看比賽，只能怪勇士太強或騎士太爛了。
起碼從今年總冠軍賽G1地區收視率來看，騎士總算搶回一點顏面，在克里夫蘭地區的收視率高達33.4，勝過舊金山灣區的30.9，證明騎士球迷仍然力挺自家球隊，就算被勇士痛宰也要看到打完才行。
總冠軍賽第2戰將於5日上午8點，續在勇士主場進行，假如騎士再不振作，繼續慘遭勇士修理，恐怕收視率只會越來越慘，到時候NBA總裁席爾佛也只能怪自己毫無對策，只能眼見聯盟態勢逐漸變成「獨強」。
(中時電子報)
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