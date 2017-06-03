報關業者助成衣業者地下通匯 邑偉負責人請回

檢調偵辦知名網拍業者「東京著衣」逃漏稅案，循線查出「邑偉有限公司」利用貨運報關之便，提供東京著衣及大批五分埔成衣業者從事兩岸地下匯兌業務，初估6年來匯兌金額逾250億，違反銀行法。台北地檢署繼起訴邑偉公司經理黃嘉惠後，昨再指揮台北市調查處搜索約談邑偉公司實際負責人曾尚彬到案。據了解，曾男否認涉案，檢方訊後請回。

北檢2015年偵結東京著衣逃漏稅案，給予負責人鄭景太緩起訴，鄭須繳100萬給國庫，另依違反公司法起訴邑偉公司業務經理黃嘉惠，黃女被判刑2年，緩刑3年，向國庫支付35萬。但檢方認為黃經手匯兌金額超過250億，已提起上訴。

檢調懷疑，邑偉公司自2010年5月17日起，協助報關貨運客戶提供地下兩岸匯兌業務，黃嘉惠2014年1月至5月間，應客戶東京著衣付大陸廠商貨款需求，提供匯兌業務，由東京著衣出納依當日新台幣與人民幣兌換之匯率，提領須支付大陸貨款的現金。

黃嘉惠透過大陸廣東東莞市虎門鎮「泰平包裝店」負責人何日金匯兌人民幣，匯入東京著衣負責人鄭景太中國建設銀行帳戶內。但黃服務貨運及報關客戶而從事非法匯兌業務，未收取任何匯兌利益或服務費。2014年10月22日檢調約談黃女到案。但黃女翌日又繼續從事匯兌業務。

依據黃女判決書指出，黃女自2010年5月至2014年10月22日遭約談止，地下匯兌金額197億5387萬2198元，另邑偉公司自2014年10月23日至2016年5月15日止，地下匯兌金額55億5427萬1464元，合計匯兌總金額為253億814萬3662元。

(中時)