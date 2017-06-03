勝昱前董座詐銀行2000萬 百萬交保
檢調偵辦和旺前董事長劉永祥掏空50億案，查出「案外案」！檢調據報，劉永祥當年為炒作和旺，邀請上櫃公司勝昱前董事長林博文等人參加互助會籌資炒股，林博文在和旺案爆發後，擔心會款支票被跳票，竟誆稱支票遺失，申請40多張支票掛失止付，向法院聲請除權判決，陸續向銀行領回約2000萬，涉嫌詐欺、誣告、偽造文書，昨天兵分5路搜索並約談林博文共6人到案。檢方訊後，諭令林博文以100萬元交保，另黃姓、李姓被告分獲10萬交保、限制住居。
涉案的林博文，政商關係良好，曾任南投縣議會祕書長、中華民國外交使節團聯誼會總會長、聖多美普林西比共和國駐中華民國名譽總領事暨總統經濟顧問，今年5月30日才因「個人因素」請辭勝昱董事長一職。
檢調偵辦和旺掏空案，查出前董事長劉永祥因在澳門欠下賭債，竟掏空公款5億、盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億土地轉手給金主陳聰明等人，造成和旺損失近50億元，最終並跳票並下櫃。
另劉永祥當時佯稱與美商Cordish合作渡假村事業，擴張事業版圖，使股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元，卻又宣告未與Cordish合作，使股價暴跌，不但出現違約交割情況，甚至跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產。前年5月劉永祥遭法官收押，二審日前判劉10年6月徒刑，並宣告沒收1億元不法所得。
但檢調偵辦期間，意外查出劉永祥當時為了炒股，曾廣邀國內政商聞人參加他開設互助會籌資，而勝昱前董事長林博文也是劉的互助會會員。
林博文在和旺案發後，因恐擔心會款支票跳票，一毛錢都拿不到，自2015年6月至9月間，以支票遺失為由，向銀行申請40多張支票掛失止付，之後再向法院聲請除權判決獲准，持判決向銀行領款，一直至今年5月底陸續向銀行領回2000萬元。
檢調發現，林博文5月底領回2000萬元後，突然在5月30日以個人因素為由，宣布辭去董事長一辭，兩者是否有關聯，或另有隱情，檢調已進一步追查釐清。
(中時)
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