世代對立？ 陸廣場舞大媽與小伙爭籃球場之戰

大陸的廣場舞大媽，已然成為中國新特色之一。（圖/新華社）

無論在城市、鄉村，大陸的廣場武舞大媽群，永遠是最受矚目的對象之一，整齊劃一的舞步和走在流行尖端的音樂配置，讓這個現象幾乎成為眾多外國人訪問中國時，最深刻的印象之一。然而，近日網傳一張「十年前後對比圖」，卻道出了原先隱藏著的世代對立問題，成都、洛陽等地甚至傳出大媽與年輕人爭搶籃球場之戰，引爆網路熱烈論戰。

據微信上的中國報導，隨時隨地、只要有廣場空地，就能看見廣場舞大媽的存在，曾被外媒稱為「中國新特色」的現象，如今卻成為世代對立的新爆點。河南洛陽有一群青年小伙子因不滿大媽們長期霸佔「籃球場」跳舞，前日正式爆發衝突，相關影片和照片也迅速地在網路上流傳和發酵，讓不少大陸網友感嘆，「要大媽們給條活路」、「能不能多體諒年輕人」，但更讓人傻眼的是，當地警方為避免爭端再起，不是驅離大媽至別處，反而查封球場不讓雙方使用，此舉更讓網路輿論爆氣，認為官方處置不當，籃球場打籃球、何錯之有？

大陸網友貼出「十年前後大媽與你之爭圖」，引爆網路話題。（圖/微信上的中國）

洛陽的年輕人與廣場舞大媽發生衝突後，當地警方隨即查封球場，以防再生枝節。（圖/微信上的中國）

在台灣，社區公園裡總有不少老人家一清早練太極拳、跳國標舞或體操，但從未聽過與人爭地的衝突；然而，一度被稱為「新特色」的大陸廣場舞，不僅規模龐大、有組織、人數控管、定時定期訓練，更隨時更新曲目和舞步，讓不少常住大陸的外國人感到新奇。先前更有2萬名大媽，身穿紅衣在同一廣場跳熱門歌曲《小蘋果》，創造新的金氏世界紀錄，但隨著這項「特色」無止盡的擴張發展，卻逐漸成為各大城市中的一大困擾，北京市府甚至更研擬介入控管，以防「擾民」的問題愈來愈大。

#廣場舞大爺圍毆籃球少年# 大媽們是如何步步進逼、最後完全佔據的(2)

#廣場舞大爺圍毆籃球少年# 大媽們是如何步步進逼、最後完全佔據的(3)

總體而言，由於大陸城市內的公共休憩空間極度不足，恐怕廣場舞大媽與籃球小伙的對抗只是導火線之一，空間問題不解決、只一味查封防堵，難保有更多更大規模的「世代空間對立」之爭爆發。

(中時電子報)