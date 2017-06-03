嘉縣傳有民眾受困沙洲 人力救援中

嘉義縣新港鄉板頭社區，上午9點傳出有民眾開休旅車到堤防，疑似闖進岸邊沙洲，結果水勢突然高漲，車上6人度受困，目前得知已有4人自行爬上復興鐵橋脫困，尚有兩人受困沙洲，嘉縣消防局獲報後，正派出相關人員和快艇前往救援。

(中時)