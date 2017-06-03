雲林斗南斗六淹水漸退 住戶清理家園

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石牛溪防汛道也被淹。(許素惠攝)

石牛溪水暴漲，怪手停在堤防上顯得怵目驚心。(許素惠攝)

淹水嚴重，農作泡湯。(許素惠攝)

墳墓也遭殃。(許素惠攝)

路面積水，車子冒險過。(許素惠攝)

住家工廠都在汪洋中。(許素惠攝)

雲林斗南、斗六與虎尾淹水嚴重，就連斗南消隊都是受災戶，淹到消防車庫，石牛溪斗南段自治橋附近，甚至淹到防汛道，近9點雨勢稍歇，水漸退去，目前許多住戶都在清理家，林姓民眾說，從未遇到淹這麼嚴重的。

(中時)