民宅前留言「報仇」7旬翁上吊輕生

7旬翁上吊輕生，警方在現場拉起封鎖線。（葉書宏翻攝）

7旬翁上吊輕生，警方在現場拉起封鎖線。（葉書宏翻攝）

7旬翁上吊輕生，警方在現場拉起封鎖線。（葉書宏翻攝）

76歲吳姓男子日前因修剪鄰居盆栽，雙方發生口角，吳男疑因此心有不甘，今（3日）凌晨3時許，在新北市板橋區租屋處的樓梯間上吊輕生，吳男在一樓鐵門外用白漆寫下「報仇」二字，讓人看了怵目驚心，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

警方調查，吳男租屋住在公寓2樓，利用麻繩綁在公寓1、2樓的樓梯間上吊，警消獲報抵達，吳男已無生命跡象。

警方在一樓公寓鐵門外發現有用白漆寫著「報仇」兩個大字，經查為吳男所為。鄰居向警方供稱，日前吳男未經同意隨意修剪盆栽，雙方因此發生口角，有可能因為此原因才會想不開輕生。

吳男未留有遺書，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

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