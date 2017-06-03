防豪雨陳亭妃揪眾求天公伯 遭酸怎不去當廟公

圖為民進黨立委陳亭妃。（資料照/姚志平攝）

鋒面來襲，台灣各地瞬間降雨導致多處傳出災情，中央災害應變中心統計，全台1133件災情，主要為路樹、道路、積淹水及土石災情。民進黨立委陳亭妃發文表示「大家要多注意嚴防豪大雨、做好防災準備…我們一起祈求天公伯，天佑台灣！」遭網友批怪力亂神永遠不會少，直指陳「怎麼不去當廟公，還當什麼立委」，人家國師還懂得淋雨濕背秀，真的比在那邊搞拜拜強多了！另有網友酸「還是活人獻祭求上天停雨？」

受梅雨鋒面及西南氣流影響，台灣短時間內降下豪大雨。根據災害應變中心昨(2)日下午5時更新全台大暴雨造成人員傷亡統計資料，災害釀1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷。隨著鋒面南移，北部雨勢趨緩，降雨逐漸南移，中南部地區需提高警戒。

「台南自己的女兒」陳亭妃臉書發文要大家「多注意嚴防豪大雨、做好防災準備……我們一起祈求天公伯，天佑台灣！」有網友回應「委員辛苦了 ，願台南風調雨順~」、「祝福全國平安幸福」、「老天爺要我們做到環境保護。及養成好的習慣做好與大自然共存。愛地球…愛就要去保護它。」

但也有網友認為「…不知道該說啥了」、「怎麼不去當廟公，還當什麼立委」、「民智未開？要不要殺豬公壓壓驚？」、「到底哪裡智力測驗過關的選民選出這種智缺立委啦XDDD」、「通靈立委-陳亭妃」、「有拜有保庇噢」、「人不可與天鬥，所以不用防災，拜拜就好」、「大立委科學點，去做事好嗎」、「大水來時學摩西雙手張開水就分開嗎」、「不問蒼生問鬼神，這種人還要選，小心以後出事都靠上天」、「9.2說選女總統難怪會水災，還有資格說人迷信哦？XD」、「期待天公伯 打雷劈死政客，不要說幹話」、「什麼年代了，要不要辦個祈雨法會？」、「一起祈求天公伯別讓雨水液化台南的土壤(插)」、「嗯，哪選我你們這些人出來幹嘛，早知選個媽祖還比較有用」

(中時電子報)