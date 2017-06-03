MLB》史坦頓轟成隊史打點王 率馬林魚勝響尾蛇
馬林魚「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)近期狀況漸加溫，在昨役對戰響尾蛇後，生涯累積578分打點，追平魚軍隊史打點紀錄，再1打點就躍居隊史打點王，而他也沒讓大家等太久！3日兩隊再交鋒，史坦頓在5比5平手時上陣，扛出351英呎全壘打開啟隊史新頁，更助球隊超前比分，有他這轟領軍，魚軍終場7比5贏球。
在史坦頓破紀錄前，魚軍隊史打點王是由前球星洛爾所保持，他1999到2005年披魚軍戰袍打981場，進帳578分打點，新一代強打少年史坦頓則只用878場就平紀錄。此役史坦頓第879場出賽，續擔任2棒，前兩打席貢獻1支二壘打，5下1出局後，他面對蛇軍先發柯賓(Patrick Corbin)，相中紅中低角度的滑球，轟出破紀錄的陽春彈。
史坦頓這一擊突破僵局，投手群也很爭氣，在先發烏瑞尼亞(Jose Urena)撐4.1局失5分退場後，接替的5名投手合力投了5.2局的無安打比賽，投打皆發揮的情況下，終場魚軍以2分之差，報了昨役被逆轉的一箭之仇，史坦頓這一轟價值連城。
(中時電子報)
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