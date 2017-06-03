豪大雨昨漏水 故宮今正常開放參觀

由於昨日(2日)豪大雨驟臨，瞬間湧入雨量造成故宮正館東側大樓天花板漏水、地板有積水情況。為確保文物及所有參訪遊客的人身安全，故宮昨日緊急暫時關閉東側正館地下一樓賣店區域及一至三樓走廊。

經過檢查，目前天花板漏水及地板積水的問題已排除，因此北部院區今日正常開放。

故宮昨成立災害應變中心，指揮官林正儀院長率各處室進駐同仁鎮夜巡察戒備，於昨日17:00、21:00，今天6:45召開三次防災會議，今天上午7:45再次至正館東側巡察狀況，確定今天故宮北部院區恢復全面正常開放。

雖然梅雨鋒面南移，鋒面仍未離去，未來數日仍會持續密切注意院內各個空間及戶外空間的情況。

(中時)