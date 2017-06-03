半百丁國琳辣吸嫩男 認有小23歲會計師求歡

丁國琳上月底滿50歲，外型仍保養得相當火辣，認了有超級嫩肉追求者，而且還不只一個。(中時資料照片)

演藝界知名美魔女丁國琳上月底過生日，正式進入半百行列，然她出了名的凍齡有術，從外貌上一點都看不出是個50歲的女人，穠纖合度的S曲線與豐滿上圍羨煞眾人，根本是個「傳說」，而她2006年未婚生下女兒「丁饅頭」，一直以來獨自拉拔女兒長大，至今仍單身，讓人相當好奇她的感情狀態。

丁國琳與女兒「丁饅頭」母女情深，她辛苦養孩子長大，未曾找伴結婚，然單身的她，卻是「女人50一枝花」，雖無老公，但桃花開得很旺，據《蘋果日報》報導，丁國琳坦言最近有小15歲、從事進出口貿易的追求者，小鮮肉還長得像黃少祺，條件超優，但她表示有自知之明，知道一段感情要開花結果，終究得過家人那一關。

丁國琳還認了之前有更「嫩」的追求者，被小她23歲的會計師示愛，她索性開玩笑反問對方：「要不要考慮當我女婿？」，委婉地拒絕了人家，至於女兒「丁饅頭」，如今已是個11歲的小少女，遺傳丁國琳的好基因，身高逼近160公分，也有雙修長美腿，丁國琳看好寶貝能長到180公分，希望她「長個子也長腦子」，還盼女兒未來找個洋女婿，生個可愛的混血寶寶，也不介意她讀大學時就早早結婚，但會勸女兒先結婚再生子。

(中時電子報)