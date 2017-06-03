美樂見陸管好北韓 但不接受南海軍事化

美國雖需要中國在朝鮮半島問題上出力，但又不希望它繼續在南海擴權，顯示在從中求取平衡上面臨了挑戰。美國防長馬提斯（Jim Mattis）周六在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）論壇上表示，華府樂見北京牽制平壤，但不會接受北京將南海島礁軍事化。

路透指出，美國總統川普積極尋求中國國家主席習近平出手，以牽制北韓繼續發展飛彈與核武，而引起亞洲盟國擔心，生怕華府會讓中國在亞太其他地區享有較大的自由。

馬提斯說，平壤加速發展核武，北韓的威脅既明確，又迫在眉睫。

由於平壤誓言，要發展能攻擊美國本土的核彈，因此華府致力減緩北韓研發核武與飛彈的腳步，已成為頭號安全要務。

(中時電子報)