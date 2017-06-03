台裔美軍官涉洩密 林介良判刑6年

台裔美國海軍軍官林介良（Edward Lin）洩密間諜案2日宣判，林介良被判有期徒刑9年，認罪協商後，刑期減為6年。

一名美國海軍官員表示，在1日和2日舉行的判刑聽證會上，美國政府(檢查官)和林介良律師分別提出證據，提出辯論。經過審議，法庭判處林介良9 年有期徒刑，沒收沒收所有工資和津貼，並從海軍服務中解僱。但由於林介良和其律師與政府達成認罪協議，刑期減至6年。

這項協議允許林介良不承認軍事間諜罪，但承認洩密。 林介良在5 月4日維吉尼亞州諾福克美國海軍法庭的審理中，根據審前協議，對違反軍事審判統一法(UCMJ) 和違反聯邦刑法通報國防訊息法，均已認罪。

這名海軍官員表示，美國政府對林介良提出控訴，展現舉凡危及敏感性國家安全訊息者，都將對此負責。

根據美國媒體報導，政府檢查官在判刑聽證會上要求量刑林介良12年有期徒刑；林介良律師則希望林介良判刑不超過1.5年。雙方在聽證會上展開激辯。

林介良將繼續監禁在維州諾福克海軍基地。本案可自動上訴。

40歲的林介良14歲時與父母由台灣移民美國，2008年歸化美國籍。在美國海軍服役期間，曾任職EP3-E電子偵察機飛行巡邏中隊。

林介良於2015年9月搭機前往上海時，因涉及向中國和台灣洩密被捕。他否認擔任間諜，但承認不當處理機密。

(中時)