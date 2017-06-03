NBA》拒絕變陣 泰隆盧再用故意示弱老招

騎士總教練泰隆盧堅持G2不會變陣，只在繼續堅持故意示弱的心理戰術。(美聯社資料照)

儘管在總冠軍賽首役遭到勇士大勝22分之多，騎士總教練泰隆盧仍然老神在在，強調5日開打的第2戰，騎士不會更換先發陣容應變，「我沒這方面打算，我們會進行一些戰術調整，專注失誤次數與攻守轉換，這才最重要。」

騎士首役出現多達20失誤，也讓勇士趁機攻下27分，反觀勇士全場僅有4失誤，成為騎士慘遭痛宰主因之一，可是除了「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫發揮正常，其他騎士球員明顯都陷低潮，感覺無法融入騎士攻守體系當中。

尤其是崔斯坦湯普生、J.R.史密斯、柯佛、戴隆威廉斯4名主要輪替球員，竟在首役總共投14中1、僅拿3分，甚至沒有站上1次罰球線，代表騎士輪替模式出了問題，可惜泰隆盧似乎沒看到，只忙著繼續擺出故意示弱姿態。

因為泰隆盧在首役賽後表示，勇士是他見過最強大的球隊，畢竟過去從未有球隊做到單季季後賽13勝0敗的紀錄，勇士每年都在打破紀錄，也越打越出色，但騎士應該可以表現更好一點才對。

只是泰隆盧這種示弱說法，完全是在打自己的臉，因為他先前在東區冠軍賽遭遇塞爾提克時，還曾放話塞爾提克進攻比勇士更難防，結果騎士4比1淘汰塞爾提克晉級，總冠軍賽G1卻遭勇士痛扁，證明泰隆盧只在胡說八道。

(中時電子報)