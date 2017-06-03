響應解放！香港女星赴美真空露乳超火辣
香港女星歐陽巧瑩向來走性感路線，她近來在Instagram上曬出一張穿著吊帶牛仔褲的照片，但更讓人看傻眼的，是吊帶褲底下真空美乳，更只差一些就走光，不過她標籤著「freethenipple」，響應近來正夯的「解放乳頭」。
歐陽巧瑩是2013年香港小姐選拔賽中的「友誼小姐」，擁有34C好身材的她，近來人到美國度假，更在網上大膽曬出大露半乳的火辣照，目的正是響應全球當紅的「解放乳頭」運動，為的是追求性別平等；儘管她沒真正露點，可性感程度早已破表，不少網友更揶揄她「穿這樣男友知道嗎？」
(中時電子報)
關鍵字：歐陽巧瑩
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