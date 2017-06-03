強降雨災情 南投仁愛鄉多處道路中斷

鋒面強降雨在埔霧公路造成多處土石流災情，警方在現場疏導交通。（圖／仁愛警分局提供）

鋒面強降雨在台8線中橫公路造成多處土石流災情，道路因而中斷。（圖／仁愛警分局提供）

鋒面強降雨在埔霧公路造成多處土石流及路基淘空的災情。（圖／仁愛警分局提供）

鋒面強降雨在投89線力行產業道路造成多處土石流、路基流失災情。（圖／仁愛警分局提供）

強降雨在仁愛鄉造成多處道路中斷災情，仁愛警分局彙整各地道路通阻資訊如下：

14公路69公里土石流單向通行、80.4K路基淘空及土石流雙向無法通車，88至92公里、94公里至99公里預警封閉。

投89線力行產業道路，49至50公里、29公里、28.4公里、23公里、16公里、14.3至14.5 公里因土石坍方或路基流失中斷。

投83線（霧社至萬豐）3公里、4.7公里土石坍方中斷、14公里路基淘空中斷。

投85線（平靜）3公里土石坍方、5.1公里土石坍方中斷、6公里明隧道土石流中斷。

台8線中橫公路（木蘭橋至大禹嶺）97公里坍方中斷。

(中時)