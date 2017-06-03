彭啟明：「炸北台暴雨」是否重返？今天是關鍵
滯留梅雨鋒面伴隨西南氣流，昨（2日）挾帶大雨灌進北台灣，多處雨量在短短幾小時內已逼近颱風天標準，至今已釀成7死2失蹤。北部雨勢從昨日下午起漸緩，然鋒面南下，今（3日）早中台灣的南投、雲林雨勢擴大。氣象達人彭啟明在臉書提醒，者波鋒面南北風向對峙，變化極大，「不是前一兩天就可以掌握，大約只有前六小時，透過監控方式隨時滾動預警」，提醒民眾還是要留意天氣資訊，外出多加防範。
彭啟明在臉書指出，「今天的重點就在這波鋒面的南北風向對峙，是否會再北上，從雲林這附近逐漸往北，或是南北擺盪徘迴，今天到周日都是不穩定的天氣型態。」
大致說來，這波鋒面影響台灣最強的降雨已經過去，但彭啟明提醒，「還是要注意仍有中小尺度的系統又再度發展，這種在大環境不穩定下的天氣系統，裡面又發展小區域的強降雨，不是前一兩天就可以掌握，大約只有前六小時，透過監控方式隨時滾動預警，和颱風的型態都不大相同」。
其中北台灣的民眾仍要多加防範，彭啟明指出，「預計今天是這波鋒面北上或逐漸減弱的時機，周日西南風將稍微減弱，由於上游在廣東福建附近仍然有不穩定的系統持續發展，預期將會持續到周日。」
此外，彭啟明也提醒，「今天各地都還要提防強降雨，周日要提防小區域的不穩定，各地都是偶陣雨的天氣。到下周一，整個西南風減弱，結構改變，才有機會逐步的轉晴。而下周一開始，明顯很快地就進入夏季天氣型態，典型的偏南風，高溫悶熱潮濕的天氣將正式展開，預計會有幾天相對較穩定的天氣。」
(中時電子報)
文章來源：氣象達人彭啟明Facebook
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