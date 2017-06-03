「資生堂千金」演國片走紅 曝年收入僅一萬元
「小隋棠」李宓，除了擁有台大戲劇系高學歷、傲人F奶魔鬼身材，頂著「資生堂千金」光環進入演藝圈，就讓她備受外界矚目，不過演藝之路不如名氣響亮，以女團「GIA」出道年收入僅一萬，只能靠爸爸、爺爺留下的遺產過日子。
國片《台北物語》因為「爛到笑出口碑」被網友力推，意外掀起場場爆滿的奇特現象，更被封為「年度神片」，也讓李宓意外受到各界關注，根據《蘋果日報》報導，李宓透露拍攝電影時，因為家裡出了狀況，加上逢失戀又生病住院，導致情緒相當差，因此便吞了2、30顆安眠藥，不過隔天仍被經紀人電話叫醒，要她記得去試鏡，但或許是藥效太強，接到電話根本站不起來，出門也一路昏昏沉沉伴隨噁心感，最後還直接在試鏡現場大吐，讓在場所有工作人員都傻了眼。
此外她也自曝拍攝《台北物語》時，劇組選了1天要拍定裝照，當時有事無法出席，讓副導演當場氣到抓狂，還傳簡訊給經紀人罵她耍大牌，更放話要求換角，當下她得知消息後，哽咽地拜託經紀人幫忙求情，畢竟爭取許久才有第1次演電影的機會，不過其實她演藝之路並不順遂，從女子團體「GIA」出道時，上1次節目賺67.5元，整年收入推估僅有1萬多元，最後還是靠爺爺、爸爸留下來的遺產過活。
不過試圖闖出一片天的李宓，表示不想被定型成通告藝人、諧星，未來將力圖轉型，朝唱片、戲劇圈發展，希望能給所有粉絲看到更不一樣的她，也能為演藝事業做出新成績。
(中時電子報)
關鍵字：李宓
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