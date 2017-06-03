鋒面南移 雲林縣雨量驚人破紀錄

中央災害應變中心今（3日）上午舉行第2次工作會報，由指揮官、經濟部長李世光主持。（葉書宏攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面已逐漸移至中台灣，中央災害應變中心今（3日）上午舉行第2次工作會報，由指揮官、經濟部長李世光主持。他強調，中、南部地區為今天警戒應變重點，請沿海低窪地區特別注意，嚴防淹水及海水倒灌。

農委會發布潛勢溪流土石流紅色警戒224條、黃色警戒407條，李世光表示，針對易成孤島及高災害潛勢地區，請地方政府掌握時機，確實完成預防性疏散撤離工作，持續追蹤地方政府實際撤離及收容安置情形。

隨著梅雨鋒面南移，中央氣象局在雲林縣古坑地區已測得12小時累積雨量達599毫米，驚人雨量已超過民國90年的桃芝颱風490毫米的累積雨量，陸續出現淹水災情。

消防署指出，全台統計豪大雨釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷，受困15人無立即性危險、安全無虞，另外，雲林縣斗南一間養護中心前積水、水深及腰，今上午10時許由警消人員協助將安養中心內59位受困民眾撤離。

(中時)