斗南消防隊忙救災 自己也成受災戶

斗南通往斗六的雲林路淹水封閉。(許素惠攝)

雲林路封閉，附近連絡道大塞車。(許素惠攝)

居民清理家中泥水。(許素惠攝)

駕駛冒險衝過泥水。(許素惠攝)

斗南消防隊也淹水，消防員在清洗泥水。(許素惠攝)

紅瓦窯淹得很嚴重，民眾不敢涉水過。(許素惠攝)

斗南消防隊一整夜忙著救災，但自己也成了受災戶，水淹到消防車庫，結束救災後，和一般民眾一樣忙著清理泥水。而淹最嚴重的是斗南明昌里二重溝與紅瓦窯部落，居民指出，最深及胸。

(中時)