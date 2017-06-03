集結多地特產 台中大遠百展出「日本文化物產展」
看準國人喜愛到日本旅遊，台中大遠百即日起至6月13日於11樓舉辦「日本文化物產展」搶市，網羅超過30家廠商參展，其中3成是中部初登場品牌。台中大遠百日本物產展集結了四國、關西、東北及沖繩特產展出，可望再掀排隊熱潮。
台中大遠百店長藍卓成表示，規劃11樓由近10位日本冠軍職人現場進行實演，包括人氣日式炸雞「九門堂」，以特製醬汁及多種日式口味增添多樣性、來自大阪的廟會美食「筷子卷」、日本祭典必吃辣醬油炒麵、銅板美食鯛魚燒及歐姆蛋大阪燒、京都宇治傳統點心抹茶雞蛋糕等話題熟食，讓民眾在百貨感受東洋夏日氣息。
此外，人氣甜點北海道現烤半熟起司塔「BlanceNeige雪天使」初登板就話題十足，濃郁起司爆漿內餡加上酥脆塔皮，是北海道超過半世紀的必吃點心，每日限時優惠每組100元；除起司塔外，還有抹茶塔、巧克力塔等，要讓甜點控一次品嚐；來自沖繩必吃冰品，鹹中帶甜的雪鹽霜淇淋、雪鹽抹茶霜淇淋，一開店就吸引民眾嚐鮮。
除美食及特色物展外，並舉辦夏日祭典撈金魚挑戰賽，還有日式浴衣體驗、日本職人墨魚飯實演、百年日式工藝講座，館內日式餐廳居食屋和民及牛角燒肉、山頭火拉麵同步推出限定套餐，人氣天婦羅天丼、煎餃定食、明太子拌飯等美食，要讓民眾用味蕾體驗日本好滋味。
藍卓成透露，四川名店「海底撈」火鍋餐廳預計暑假試營運，預料將掀起第二波夏日美食大戰。
(工商)
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