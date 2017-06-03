觀光高峰論壇近尾聲 台日代表日本松山撞神轎PK

中時
台日觀光高峰論壇近尾聲 台日代表在日本松山撞神轎PK
「2017台日觀光高峰論壇in四國」活動接近尾聲。(黃菁菁攝)
台日觀光高峰論壇近尾聲 台日代表在日本松山撞神轎PK
愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁3日上午在松山車站前，專誠為台灣代表團舉辦一場盛大的撞神轎儀式。(黃菁菁攝)
台日觀光高峰論壇近尾聲 台日代表在日本松山撞神轎PK
駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、觀光局長周永暉都請上去體驗抬轎。(黃菁菁攝)
台日觀光高峰論壇近尾聲 台日代表在日本松山撞神轎PK
中村和野志還站上神轎和台灣代表PK撞神轎。(黃菁菁攝)
台日觀光高峰論壇近尾聲 台日代表在日本松山撞神轎PK
中村和野志邀請觀光局長周永暉及駐日代表處大阪辦事處處長陳訓養台日PK撞神轎，最後雙方握手象徵台日的友好關係。(黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」活動接近尾聲，愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁3日上午在松山車站前，專誠為台灣代表團舉辦一場盛大的撞神轎儀式，駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、觀光局長周永暉等人還被點名上去體驗撞轎、抬轎。

中村在撞神轎活動開始前致詞表示，他過去當日本松山市長時，發現台北有同名的松山機場，當上松山市長便一直促成日本松山飛台北松山機場的直航。與台北市因松山同名結緣，2年前兩市締結友好交流協定，松山市大神轎也到台北舉辦撞神轎祈福活動，大獲好評。

野志市長表示，原本撞神轎儀式應該在每年的10月舉行，是為祈求五穀豐收、生意興隆、全家平安的慶典，這次為了歡迎台灣來的貴賓，特地拜託當地的道後八町協助，重現松山市的傳統文化。

當地出動八架神轎，分批叫囂、互撞，還差點大打出手，台灣代表團在近距離觀賞迫力十足。葉菊蘭、謝長廷、周永暉等人被邀請上台體驗抬轎，雖是最小的一架神轎，還是讓他們氣喘吁吁。

最後中村和野志邀請周永暉及駐日代表處大阪辦事處處長陳訓養，分別站上象徵台、日的兩架神轎PK，當神轎撞在一起時，並非如先前的猛烈衝撞，反而是雙方握手象徵台日的友好。

(中時)

關鍵字：神轎松山觀光市長台灣
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