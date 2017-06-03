觀光高峰論壇近尾聲 台日代表日本松山撞神轎PK
「2017台日觀光高峰論壇in四國」活動接近尾聲，愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁3日上午在松山車站前，專誠為台灣代表團舉辦一場盛大的撞神轎儀式，駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、觀光局長周永暉等人還被點名上去體驗撞轎、抬轎。
中村在撞神轎活動開始前致詞表示，他過去當日本松山市長時，發現台北有同名的松山機場，當上松山市長便一直促成日本松山飛台北松山機場的直航。與台北市因松山同名結緣，2年前兩市締結友好交流協定，松山市大神轎也到台北舉辦撞神轎祈福活動，大獲好評。
野志市長表示，原本撞神轎儀式應該在每年的10月舉行，是為祈求五穀豐收、生意興隆、全家平安的慶典，這次為了歡迎台灣來的貴賓，特地拜託當地的道後八町協助，重現松山市的傳統文化。
當地出動八架神轎，分批叫囂、互撞，還差點大打出手，台灣代表團在近距離觀賞迫力十足。葉菊蘭、謝長廷、周永暉等人被邀請上台體驗抬轎，雖是最小的一架神轎，還是讓他們氣喘吁吁。
最後中村和野志邀請周永暉及駐日代表處大阪辦事處處長陳訓養，分別站上象徵台、日的兩架神轎PK，當神轎撞在一起時，並非如先前的猛烈衝撞，反而是雙方握手象徵台日的友好。
(中時)
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