東門市場好「食」尚》嘗舒國治推薦「滷肉飯」、品現榨剝皮柳橙汁

東門市場裡的「東門城滷肉飯」（左）、新鮮「剝皮柳橙汁」（右）。（圖左為台北市政府市場處提供，圖右為 林宜靜 攝）

旅遊不一定要捨近求遠，鄰近家中的傳統菜市場也能玩出「新花樣」！在台北市長柯文哲家不遠的「東門市場」就是挖寶好所在！一碗淋上飯傳承三代的老滷汁的「滷肉飯」，讓美食作家舒國治讚嘆不已。100％健康現榨的剝皮柳橙汁喝得到纖維與滿滿的維他命C，更遑論影星林青霞每次回台必買的水餃，還有各式雜貨、衣裳，滿滿的人情味，歡迎您來「台北菜市場」挖寶！

在台北市長柯文哲家不遠的「東門市場」就是挖寶、嘗美味的好所在！（林宜靜 攝）

台北傳統市場節推出「臺北市場好味行」系列活動，今年六月的每周六推出共3場次不同主題-「天下第一市」、「滷香愛饕客」、「文青輕旅行」的傳統市場小旅行。這些小旅行帶領民眾走訪四星級市場、品味飄香半世紀的市場美食及感受古蹟菜市的風華絕代。

由於是好康「免費」，報名網頁在上架後一小時就額滿，然向隅的民眾不用著急，其實台北市政府市場處也推薦了幾家菜市場知名店家，邀民腳踏實地來尋寶、用舌尖品嚐到地美味。如的「東門市場」裡有各式美食、雜貨，可說是台北人記憶中的好味道！

知名美食文學作家─舒國治都讚嘆不已的「東門城滷肉飯」。（林宜靜 攝）

●飄香60多年 舒國治力推「冠軍滷肉飯」

走進東門市場，各式美味齊聚！香Q有勁的米粉湯搭上一盤黑白切、、用養生紅麴的米飯製作的創意飯捲！還有讓知名美食文學作家─舒國治都讚嘆不已的「東門城滷肉飯」，還寫進著作《台北小吃札記》力推民眾品嚐。

傳承三代，已營業逾60年的「東門城滷肉飯」至今仍保留古早味。（林宜靜 攝）

傳承三代，已營業逾60年的滷肉飯至今仍保留古早味，選溫體豬小排最上層豬皮油，細細切丁，川燙去腥，放入從未換鍋的陳年滷鍋熬煮。油亮色澤和粒粒分明的白飯，搭配芳香滷汁讓人忍不注食指大動！一碗滷肉飯搭配小菜，就能讓人開胃滿足，無怪這也是今年度「天下第一攤金賞」的大贏家。

深居在東門市場內巷口轉角處的「現榨剝皮柳橙汁」可是老饕最愛。（林宜靜 攝）

●新鮮「剝皮柳橙汁」從垃圾堆躍升美學之最

這年頭，食安問何其多，想要喝杯新鮮至上！滴水不加的「柳橙汁」到哪找？來東門市場就對了！深居在東門市場內巷口轉角處的現榨剝皮柳橙汁可是老饕最愛。

現榨的柳橙汁喝得到新鮮果粒，營養滿點。（林宜靜 攝）

老闆娘陳秀慧老闆訴說著，十年前她的攤位還是市場推放垃圾的集中區，乏人問津的老舊攤位，經過她接手後，從幾張桌子加上一台榨果汁機開始，如今變成有著樸實又具美觀的時尚吧檯！堅持手工現榨的果汁喝得到果肉與與滿滿的維他命C！在品嚐過東門小吃後來，來上一杯果汁，既解渴又喝得到營養，再適合也不過了！

「東門市場」的美味一籮筐！不僅當地人愛，也是觀光客必買伴手禮。（林宜靜 攝）

●東門市場美味一籮筐！APP幫你找好康

除已上市場處推薦的這兩家攤商外，東門市場的美味其實還有一籮筐！不僅當地人愛，也是觀光客必買伴手禮，手工水餃、香Q豆花、燒鴨油雞等，都是讓人懷念的好味道！

香Q有勁的米粉湯搭上一盤黑白切，就能吃得美味又滿足。（林宜靜 攝）

此外，今年台北傳統市場節推出線上優惠活動，民眾利用平板、手機等行動裝置掃描活動Qr-code進入活動頁面就可循著路線資訊，體驗不同的傳統市場特色，並享有市場好康禮。夏天來了，不妨來趟「菜市場」，和老闆話家常、嘗各式美味、找好康，原來生活中有那麼多美好，等著我們去發現！」

(中時電子報)