台中捷運全線月台門可耐17級強風 防落軌

台中捷運全線月台門可耐17級強風，可防落軌並隔絕火勢！（陳世宗翻攝）

捷運加裝月台門以保護上下車安全已是趨勢，台中捷運綠線也不例外，全線18座車站，都將設置半高式月台門，可耐受17級強風，防止旅客、物品不慎或蓄意掉進軌道；月台門為不易燃材質，萬一發生火警時，將能隔絕火勢，避免災害擴大，大幅增加旅客疏散的黃金時間。

台中捷運公司說，捷運綠線全長16.71公里，採鋼軌鋼輪系統，其中高架段約15.94公里，地面段0.77公里，共設置18座車站。每座車站每側月台門(Platform Screen Door, PSD)系統包括10組自動滑門、19組緊急逃生門、2座端牆門，高度皆為150公分，並可耐受17級強風。其中，自動滑門寬度為201公分，較電聯車門加寬50公分，系統會控制列車精確停靠在停止點正負25公分位置，再啟動自動開關車門及自動滑門。

自動滑門也具備障礙物偵測機制，當不慎夾到異物，滑門會再次開啟，發生異常事故時，自動滑門靠近軌道側也設置緊急開門把手，旅客可以自行扳轉把手，開啟自動滑門進行逃生。

台中捷運公司說，一旦列車發生緊急狀況卻沒有停準月台時，無論列車停靠在月台的哪一個區域，車上旅客均可就近推開緊急逃生門後，至月台進行疏散；若是月台門未關閉鎖定，系統則會啟動安全機制，觸發列車煞車，若遭開啟的是月台端門，表示可能有人員入侵的疑慮，車站服務台的監視器畫面會立即鎖定遭開啟的月台端門，並由站務人員立刻前往處理。

台中捷運公司強調，捷運月台門的裝配是為了防止候車中的乘客無意墜下路軌受傷的安全設施，各車站預計在107年試運轉前，可全數完成月台門設置，以確保搭乘民眾的月台候車安全。

(中時)