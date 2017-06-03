避買泡水車 4招不讓你當冤大頭
颱風季節即將來臨，豪雨難免造成各地淹水災情，泡水車數量增加，對於這時有意購買車子的人而言，如何避免買到泡水車當冤大頭，就是必作的功課。
其實車輛在泡了水之後，不論內外如何清理，一定多少都會留下痕跡，這時就要眼鼻並用，仔細檢查了。
1.車室是否有霉味
如果一開車門撲鼻而來就是一陣霉味，那這輛車很有可能曾經泡過水，另一個方式可以試著在坐進車內後，緊閉門窗聞聞看有沒有異味。而泡水後的汽車皮革、泡棉就算經過美容除臭，但多少還是會殘留臭味，因此也可以試著檢查皮椅接縫處。
2.檢查引擎室
打開前方引擎蓋，仔細檢查邊縫、空氣進氣口、繼電器或線圈等部位，若發現泥垢痕跡，就要特別當心。
3.後車廂、前後燈罩接縫
同樣仔細檢查後車廂死角，尤其是行李廂備胎下方空間與前後燈殼接縫處，因為這些地方清潔上較不易，因此也可以多留心。
4.詳擬購買契約
與車商的購買契約就必須載明該車不是泡水車，還需有若經發現為泡水車，買方可要求車商退車或全額退費的保證，保障自身權益。
(中時電子報)
關鍵字：泡水車
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