嘉縣大林鎮一夜下300毫米大雨 西結里淹水未退

大林鎮西結里部分聯外道遭水淹沒。（呂妍庭攝）

大林鎮西結里淹水嚴重。（呂妍庭攝）

大林鎮西結里淹水嚴重。（呂妍庭攝）

大林鎮西結里淹水嚴重。（呂妍庭攝）

嘉義縣從2日晚間開始降下漸歇性強降雨，過去24小時，全縣最高累積雨量在梅山鄉太和村，已近600毫米，平地大林鎮也有360毫米，且集中在2日晚間9點到今清晨5、6點，龐大雨勢造成大林鎮西結里陳井寮大面積淹水，部分地區水深4.50公分，目前雖雨勢已停，但低漥區域仍積水未退，嘉義縣長張花冠稍早已前往了解災情。

(中時)