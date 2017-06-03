認離婚「場面難看」 韓瑜斷聯孫協志：絕不再找圈內人

韓瑜表示當年離婚時壓力很大，甚至要看到太陽才能安心睡，也鬆口坦言跟孫協志分得難看。(中時資料照片)

本土劇女神韓瑜最近忙拍新作品，加盟三立台灣台即將推出之八點檔《一家人》，坦言久沒拍on檔戲，心裡有些壓力，也坦承上次覺得壓力大，乃是1年多前離婚的時候，更自白當年跟前夫孫協志「分得難看」，因此下了決心，未來絕對不跟圈內人交往，連工作人員都不行。

韓瑜接受《自由時報》專訪，談到1年多沒拍on檔戲，近來漸漸感受到壓力，表示自己是心理有壓力就內分泌失調而暴肥的人，只能靠運動紓壓，也坦承上次壓力大，就是離婚那段時間，2015年10月，她跟孫協志同步發表離婚聲明，結束4年婚姻，之後離婚原因漫傳，一下傳生子壓力、婆媳問題，一下傳開公司金錢方面出問題，鬧得沸沸揚揚，讓她備感壓力。

面對離婚時鬧出的風波，韓瑜坦言之後跟孫協志完全沒聯絡，「沒有什麼好聯絡，因為我覺得台面上的場面有點難看」，經紀人也補充：「分手原因都講清楚啦！就是協議好了，只是到最後演變成旁人都出來講，2個人的事情真的不足為外人道」，韓瑜坦言當時飽受壓力，加上自己是個比較自閉的人，很多事情都選擇自行承受後慢慢消化，因為不斷檢討自己、想太多而失眠，「即便很累還是沒辦法入睡，直到看到陽光出來感覺比較安心，才肯去睡覺」，笑稱拍on檔戲很適合自己，因為要熬夜，她也一直努力要讓自己好起來，也盼外界別再提往事，她會好得更快。

至於恢復單身後，是否有新對象？韓瑜笑稱自己不出門，對感情事也不急，倒是媽媽上菜市場，會有熱心的朋友想介紹某某小開給她，連房仲都要幫她介紹對象，但她覺得：「現階段就是讓自己變好、工作做好，其他順其自然」，也透露未來找對象，絕對不會再找與演藝圈相關的人，連沾到邊的工作人員都不行，「因為我想把人生弄得再單純一點」。

(中時電子報)