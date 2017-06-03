搶救血本 瓜農冒雨採瓜受困沙洲

瓜農受困沙洲，彰化消防局出動警艇順利救出。（吳敏菁攝）

大雨狂炸，濁水溪河床一片汪洋。（吳敏菁攝）

濁水溪沙洲瓜田都泡湯，被淹成一片汪洋。（吳敏菁攝）

大雨狂炸，彰化陳姓瓜農想到辛苦栽種西瓜要泡湯、血本無歸了，還沒亮就赴濁水溪河床巡瓜田、要採瓜，但溪水暴漲受困沙洲，6點3分彰化縣消防局接到報案，出動各式船艇和動員24人在一片汪洋中，發現人在自強大橋下，7點14分救出。

陳姓瓜農平常在自強橋下種西瓜，這波大雨，辛苦又要付出流水，整晚睡不著，清晨5點多去巡瓜田，發現瓜田沒有完全淹沒，步行前往，想多少採收一些，沒想到突然間溪水暴漲，四面八方水一直淹上來，受困瓜田中，又沒帶手機，不停喊救命，心想這下慘了，還好較晚來的同事發現他在沙洲，趕緊報警。

彰化縣消防局第四大隊大隊長葉清添說，濁水溪靠彰化側是主河道，溪水湍急，搶救人員只好繞道雲林縣進入搶救，但一片汪洋，冒大雨費了1個多小時，共出動10部各式消防車及3艘船艇，並動員24名人力搶救，才順利在上午7點14分把瓜農救出，幸無大礙未送醫。

(中時)