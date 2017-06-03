台東前瞻計畫，黃健庭：聯外交通最重要

台東縣議長饒慶鈴質詢，強調鐵路預算應移做台東建設使用。（黃力勉攝）

台東縣議會縣政總質詢最後一天，議長饒慶鈴質詢時表示，台東的前瞻計畫中，2項不是在執行就是已經確定的計畫，在前瞻計畫挹注後，原本預算成為公務預算，縣府應該爭取做台東的其他建設。黃健庭強調，台東也有自己想做的前瞻計畫，其中最重要的就是聯外交通，包括南迴鐵路雙軌化、南迴公路草埔到楓港段拓寬等。

饒慶鈴強調，台東三項前瞻計畫中，其中南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌化早就在前朝已經核定，南迴鐵路電器化已經在執行，花東雙軌化也早就核定，既然中央政府以8800億的前瞻計劃執行，原本的公務預算就應該挪到建設台東使用。

黃健庭強調，台東也有想做的前瞻計畫，尤其正在施工的南迴鐵路電氣化，應一併進行雙軌化，正在拓寬的南迴公路，草埔到楓港段仍是雙線道，應一並拓寬避免車輛壅塞。

他說，蘭嶼綠島的港口、機場的改善也急需進行，另外台東的醫療也邀吸引更多優秀的醫護人員進駐。另外國道6號也要趕緊延伸到花蓮、花東快速道路也要興建，方便台東的聯外交通。

(中時)