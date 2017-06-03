取代既有KC-135 美軍添購179架新型飛馬加油機
據美國CNN新聞網（CNN Money）報導，為取代服役半世紀以上的KC-135「同溫層加油機」（KC-135 "Stratotanker"），美國五角大廈（Pentagon）決定，將砸下440億美元（約1.33兆台幣）的經費，向波音（Boeing）購買於2015年首飛測試成功的新型KC-46「飛馬加油機」（KC-46 "Pegasus"），作為下一代美軍主力。目前的同溫層加油機仍有135架服役中，多數是在二戰後艾森豪總統（Dwight Eisenhower）執政時期購入，雖然此合約曾一度因涉嫌貪污而中止，但幾經考量、最終美軍仍決定向波音採購。
新型的飛馬加油機，主要機體根基於767型商用客機，採用普惠公司（Pratt & Whitney）雙引擎、駕駛艙需要3名飛行員，最大載客量為114人或58名傷員，最大飛航距離為12,200 公里。在爆發醜聞之前，波音原設計的新機型號為KC-767，而該型號最終並未被美軍採用，轉而售予義大利空軍和日本航空自衛隊。KC-46飛馬加油機總載燃料量為32,000加侖，加油速度則為1,200加侖/分鐘，相當於一秒替一輛商用車輛充滿油料。
原先預計在8月交付首批18架加油機，但因為研發和製造預算超額，迫使交貨日期將延期至明年，而且在川普（Donald Trump）政府屢次要求國防產業降價的慣例下，波音恐怕也將面臨新一波的降價交涉。
(中時電子報)
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