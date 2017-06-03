不愛內科醫生 柯P：我跟賴清德不一樣

台北市長柯文哲今主持交通會報，以自己不喜歡內科醫生表達對交通局的不滿。（張立勳攝）

北市推動鄰里交通改善計畫，因標線人行道實際劃線情況和報給研考會的數量不符，讓市長柯文哲相當不滿，他以自己為例指出，如果擔任外科醫生散漫，不知道要死多少人，柯話鋒一轉，稱他就是因此不愛內科，所以跟內科醫生、台南市長賴清德很不一樣。

柯文哲今早主持交通會報，交通局報告鄰里交通改善查證檢討，目前已完成34里，研考會查證其中8個里，發現這些里的標線型人行道「圖資不符」缺失最高，讓柯文哲相當不滿意，責怪交通局散漫、馬馬虎虎。

柯文哲說，過去擔任外科醫生時強調精確，他也舉例，過去曾有神經外科年輕醫師在操刀時，不小心輕輕拉扯一下，結果傷到病人脊髓造成半身癱瘓，不知道賠了多少錢。

接著，柯文哲指來台北市政府當官的醫生都是外科，因為他不喜歡內科，他跟賴清德一定很不一樣，因為賴清德是腎臟內科。

最後，柯文哲要求交通局盡快改善缺失，如果是2年前，他早就拍桌大罵了。

(中時)