不愛內科醫生 柯P：我跟賴清德不一樣
北市推動鄰里交通改善計畫，因標線人行道實際劃線情況和報給研考會的數量不符，讓市長柯文哲相當不滿，他以自己為例指出，如果擔任外科醫生散漫，不知道要死多少人，柯話鋒一轉，稱他就是因此不愛內科，所以跟內科醫生、台南市長賴清德很不一樣。
柯文哲今早主持交通會報，交通局報告鄰里交通改善查證檢討，目前已完成34里，研考會查證其中8個里，發現這些里的標線型人行道「圖資不符」缺失最高，讓柯文哲相當不滿意，責怪交通局散漫、馬馬虎虎。
柯文哲說，過去擔任外科醫生時強調精確，他也舉例，過去曾有神經外科年輕醫師在操刀時，不小心輕輕拉扯一下，結果傷到病人脊髓造成半身癱瘓，不知道賠了多少錢。
接著，柯文哲指來台北市政府當官的醫生都是外科，因為他不喜歡內科，他跟賴清德一定很不一樣，因為賴清德是腎臟內科。
最後，柯文哲要求交通局盡快改善缺失，如果是2年前，他早就拍桌大罵了。
(中時)
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