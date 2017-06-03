美軍雙航母軍演影片曝光 卡爾文森號結束任務將返美

日本自衛隊F-15戰機伴隨著卡爾文森號航母進行軍演。(圖/美聯社)

美軍公布雙航母軍演影片。(影片/YouTube@US NAVY)

美國海軍「卡爾文森號」(USS Carl Vinson CVN 70)和「雷根號」(USS Ronald Reagan CVN 76)打擊群日前展開了罕見雙航母軍演，將在今天結束，而美國海軍也在昨天公開了軍演的影片，兩支核動力航空母艦打擊群會合後，在日本自衛隊F-15戰鬥機的伴隨下，於日本海上展開了為期3日的聯合演習，而從4月底就部署在該海域的卡爾文森號，將在這此任務結束後返回美國。

美國海軍昨日公布了這次罕見雙航母軍演的影片，不久前才抵達日本海的雷根號，在第5艦載機聯隊、巡洋艦「希洛號」（USS Shiloh CG 67）、驅逐艦「麥坎貝爾號」（USS McCampbell DDG 85）、「貝瑞號」（USS BarrDDG 52）、「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald DDG 62）及「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）的伴隨下前進。

卡爾文森號、雷根號以及日本日向級護衛艦。(圖/美聯社)

美日以美軍卡爾文森號(前右)和雷根號(前左)航母為首，展開為期三日的聯合軍演。(圖/美聯社)

卡爾文森號在第2艦載機聯隊、巡洋艦「夏普倫湖號」（USS Lake Champlain CG-57）、導彈驅逐艦「韋恩麥耶號」（USS Wayne E. Meyer DDG 108）及「麥可墨菲號」（USS Michael Murphy DDG 112）的伴隨下前進。而日本自衛隊F-15戰鬥機也伴隨在航母上空。

面對北韓連續幾周試射飛彈，使朝鮮半島緊張的局勢加劇，美國官員表示，此次將卡爾文森號和雷根號部署於日本海海域，是在釋出強烈訊息，「我們不會對北韓挑釁行為置之不理」。而美國海軍則表示，此次是場例行性的演習，「雙航空母艦打擊群在西太平洋執行任務，提供美軍獨特訓練機會，來因應這個區域的情勢，也提供戰鬥指揮官重大作戰彈性」。

卡爾文森號(右前)和雷根號為首前進，在日本海展開軍演。(圖/美聯社)

據《ABC NEWS》報導，從4月就移師西太平洋的卡爾文森號，將在這此演習之後，返回她的母港美國加州聖地牙哥港，至於上個月才結束維修，離開母港日本橫須賀港的雷根號，則繼續留在目前所在的海域。

(中時電子報)