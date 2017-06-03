台農發台東種鳳梨釋迦 饒慶鈴：應約法三章

議長饒慶鈴（右）強調應與台農發約法三章，並將三條約定交給台東縣長黃健庭。（黃力勉攝）

台灣國際農業開發股份有限公司（簡稱台農發）預計將在台東種植200公頃的鳳梨釋迦，引起地方農民反彈，議長饒慶鈴表示，台農發的角色是推廣農產品，而非種植水果與農民爭利，如果台農發要到台東，應該要訂定3條契約，依循契約進行。

饒慶鈴指出，3項契約分別是台農發的鳳梨釋迦不得銷往目前台東鳳梨釋迦外銷的國家，不能在國內市場銷售，如果違反前兩項其中一項，應立即停止台東的鳳梨釋迦種植計畫。

台東縣農業處長許瑞貴指出，鳳梨釋迦種植到收成要3年，3年後的市場難以評估，也許市場規模會更大，而與台農發訂定契約農業處也無處著力。

台東縣長黃健庭表示，鳳梨釋迦外銷受到政治影響非常大，農民也擔心隨時會出狀況，政府應該要協助開發其他的外銷市場，避免與農民打對台。

(中時)