MLB》賈吉轟大號全壘打 洋基仍不敵藍鳥

皮內達中止連5場優質先發，吞本季第3敗。(美聯社)

洋基昨投打俱佳，在藍鳥主場斬獲系列賽首勝，3日兩隊再交手，劇情完全翻轉，先發的皮內達(Michael Pineda)一開始就挨唐納森(Josh Donaldson)和史莫克(Justin Smoak)2轟，投5局被打本季新高的10安、失5分，洋基雖靠賈吉(Aaron Judge)轟上第二層看台的全壘打領軍，一度追到差1分，仍以5比7輸球。

連5場繳優質的皮內達此役失控，壓不住史莫克是其中一個主因。首局他先挨唐納森陽春炮，2出局後投保送，又遭史莫克2分炮狙擊。接著皮內達3下再落難，讓藍鳥無人出局攻占一三壘，史莫克再度上陣，雖沒敲安，卻也用高飛犧牲打，讓皮內達失掉第4分，隨後皮內達4下自亂陣腳，三壘有人出現暴投，奉送藍鳥1分。

皮內達此役僅投5局，挨10安失5分退場，而洋基打線前5局遭萊瑞安諾(Francisco Liriano )封鎖，雖兩度攻占得點圈，3上還製造1出局滿壘大好機會，但皆1分未得。比賽到6上，沉睡的洋基打線總算覺醒，先是G.桑契斯(Gary Sanchez)敲安領頭，再靠賈吉和卡斯楚(Starlin Castro)接連開轟，一口氣追回4分。

洋基好不容易追回分數，卻無法止住失血，6下讓唐納森轟出中左外野陽春炮，上演本季首次單場雙響，助藍鳥擴大領先為2分。隨後洋基雖7上靠哈利岱(Matt Holiday)適時安打回敬1分，但藍鳥7下馬上攻回1分，也澆熄洋基反撲氣燄。最後洋基第8、第9局僅出現1支安打，1分未得，讓藍鳥2分之差取得勝利。

(中時電子報)