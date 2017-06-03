豪雨襲台 全台78條公車客運停駛

雨勢東移，南橫山區雨量累積已達豪雨，南橫公路發生零星落石，栗松路段半邊路基下陷，利稻至向陽中午前管制。(公路總局關山工務段提供)中央社記者盧太城傳真 106年6月3日

豪大雨襲台並在各地造成災情，部分路面積水、道路封閉，公路總局公布78條公路客運路線停駛及11條部分路線不停靠站位，請民眾注意。

一、全線停駛路線：（共78條路線）

1.花蓮客運【1127】花蓮火車站－成功－臺東站、【1133】花蓮－天祥、【1133A】花蓮火車站→天祥[臺灣好行太魯閣線]。

2.新竹客運：【5661】大湖－中興，因昨日(6/2)豪雨導致橫坑部份路段落石阻道，影響班車無法通行，依中興派出所通知，上午將會有工程人進駐清理，故中午以前往中興方向班車停駛。

3.員林客運【6727】水里-新鄉、【6728】水里-羅娜、【6730】水里-信義、【6731】水里-合社、【6732】水里-東埔、【6733】水里-草坪頭線因台21線78，7K處龍神橋封閉停駛；【6739】日月潭-阿里山線因山區道路坍方停駛。

4.豐原客運【6506】豐原梨山線，因明隧道工程處發生土石流交通阻斷停駛。

5.台中客運【9015】北港線和【9016】台西四湖線因雲林縣停班停課，6:30起停駛。

6.南投客運/員林客運/彰化客運【6883】台中-溪頭台灣好行線因溪頭休園停駛。

7.南投客運【6652】埔里－惠蓀、【6657】埔里－三合橋、【6658】埔里－翠峰、【6659】埔里－松崗、【6660】埔里－廬山、【6661】埔里－廬山溫泉、【6663】埔里－萬大、【6664】埔里－清境農場、【6671】日月潭－車埕、【6801】日月潭－溪頭，因部分道路阻斷停駛。

8.員林客運、彰化客運聯營【6870】臺中－溪頭停駛。

9.總達客運【6333A】臺中－水里（經國道3號）、【6333B】臺中－水里（經高鐵台中站）線因雨勢影響9:15後班次停駛；【6311】南投－水里及【6322】台中－南崗－水里線全日停駛。

10.杉林溪遊樂事業【6277】溪頭－杉林溪、【6871】臺中－杉林溪線因山區雨勢及杉林溪園區休園中午過後班次停駛。

11.豐榮客運【6288】水里－雙龍、【6289】水里－埔里，因山區路況不佳10:00起停駛。

12.嘉義縣公車處：【7322】嘉義-阿里山停駛。

13.臺西客運：3條國道客運及40條一般公路客運全部停駛。

14.日統客運：國道客運正常行駛；【7011】斗六－六輕、【7012】西螺－麥寮線停駛。

15.嘉義客運：【7701】嘉義－麥寮、【7704】斗六火車站－華山咖啡大街停駛。

二、部分路線不停靠站位：（共11條路線）

1.國光客運「【1815】臺北－金山青年活動中心」線，因野柳雙向仍無法通行，影響站位如下：三普夢想家、芥菜種會萬里營地、仁愛之家、野柳、隧道口；【1832】台北-埔里(經台14路線)因豪大雨特報多處積水，為考量安全現暫時皆調整改駛國道6號，往程計6班、返程計4班，影響站位計有「北山坑、柑子林、龜溝站、福龜站、雙冬國小、雙冬站、南埔站、旭光高中、草屯站、林務局、下茄老、社口路」。

2.基隆客運：「【1068】新北市金山區－國道3號－臺灣大學」線，因野柳雙向仍無法通行，調整改駛動線「原動線－基金公路－萬里隧道—玉田路－接原動線」，影響站位「港西」、「國聖埔」站。

3.花蓮客運：【1126】花蓮新站-洛韶、【1141】花蓮-台中(梨山)路線行駛至太魯閣國家公園遊客中心折返。

4.台中客運/員林客運【6871】台中-杉林溪聯營路線，因山區大雨行駛到溪頭折返。

5.彰化客運【6931】鄉親寮－粗坑因部分山區路段有落石樹倒情形目前行駛至永樂國小。

6.嘉義客運：【7203】嘉義－土庫行駛至溪口；【7700】嘉義－斗六行駛至石龜溪。

7.嘉義縣公車處【7322C】、【7322D】臺灣好行阿里山線僅行駛至石棹。

8.屏東客運：【8233】屏東－霧台，全部班次僅行駛「屏東－三地鄉公所」路段。

(中時電子報)