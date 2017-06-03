台暴雨成災 國台辦高度關注

大陸國台辦發言人馬曉光。(蔡浩祥攝)

針對近日台灣各地暴雨成災，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，大陸高度關注台灣同胞生命財產安全，並對遇難同胞表示哀悼，向受災民眾表達慰問，大陸也將持續關注災害情形。

中央氣象局今表示，全台今、明兩天仍受滯留鋒面影響，中南部地區將有明顯雨勢。氣象局持續發布全台豪（大）雨特報，對南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣局部地區發布超大豪雨特報，提醒民眾多加注意。

氣象局表示，由於鋒面介面滯留在中南部上空，提供對流發展良好的條件，中南部有明顯雨勢，南投、嘉義、高雄、屏東及花蓮山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，苗栗、台中及台東山區易有局部豪雨或大豪雨，其他各地及澎湖、金門亦有局部大雨或豪雨。

(旺報)