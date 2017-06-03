NBA》柯瑞透露戴護肘真正原因 向AI致敬
勇士明星後衛柯瑞雖在總冠軍賽首役賽前表示，自己右肘戴上護肘是為了保護先前撞傷腫脹的部位，不過賽後他總算透露真正原因，「其實我一直想跟艾佛森一樣，這是我唯一可以接近他的方式，可惜戴上的感覺並不是很好！」
艾佛森過往招牌外型除了頭帶，就是他的黑色護肘，如今為了向自己偶像致敬，柯瑞才會選擇戴上護肘出戰，只可惜他只戴了很短時間就拿下，因為柯瑞前2次出手都沒進，直到拿掉護肘，他才交出投20中11的高命中率表現。
畢竟戴上護肘，勢必影響到柯瑞的投籃姿勢或習慣力道，為了全力爭搶首役勝利，他當然不想出現任何負面影響因素，結果柯瑞交出28分、10助攻與6籃板的傑出首役表現，相信艾佛森也能體諒柯瑞棄用護肘的作法。
就算首役狂勝騎士22分之多，柯瑞與其他勇士球員賽後卻沒太多興奮與慶祝動作，擺明去年決賽遭騎士逆轉淘汰陰影猶存，反而是柯瑞在比賽中投進三分球的高踢腿慶祝動作相當吸睛，畢竟他把自己的全新UA戰靴展現無遺。
「我們都經歷過總冠軍賽了，所以你不會看到瘋狂慶祝的場面，也不會看到我們因為贏球自滿，」柯瑞表示，「當我們上場比賽，會去享受過程，且保持全神貫注、相互幫助，不過每個48分鐘的比賽都是獨立的。」
(中時電子報)
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