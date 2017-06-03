蘇花公路封閉7日 賀陳旦終於來了

交通部長賀陳旦今天視察蘇花公路。（李忠一翻攝照片）

蘇花公路從上月28日因落石封閉、交通管制至今已有7天，今天交通部長賀陳旦（3日）終於前來視察，對於是否是感受壓力才過來？賀陳旦直說：「沒有。」強調是第一時間首重災害搶修。花蓮縣長傅崐萁批他神隱，賀陳旦回應說：「這是他的看法。」

賀陳旦此行相當低調，交通部以媒體安全為由，婉拒媒體隨行採訪，並取消蘇澳箕山橋等行程，車隊直接到蘇花公路視察。

(中時)