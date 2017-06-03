有影》3樓高離譜大暴投 大聯盟也看傻

韓職起亞虎投手離譜大暴投，快接近3層樓高(紅框處)。(翻攝大聯盟官網)

(11:40更新 加入照片)韓國職棒3屆全壘打王譚姆斯(Eric Thames)，季初在大聯盟的神鬼表現，打響韓職名號，但前天起亞虎投手，一個超級離譜大暴投，丟到快3層樓高，登上大聯盟官網專欄「Cut4」。該文作者還打賭，你絕對沒看過這次世上最狂野的投球，連攝影機都拍不到畫面；最後靠另一個遠距的攝影機，才捕捉到這難得的一幕。

(中時電子報)