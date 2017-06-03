MiLB》李振昌3局飆5K 本季最長投球局數

李振昌今面對巨人3A，中繼3局飆出5次三振，可惜挨轟失掉2分。(本報資料照)

效力洛磯3A(阿布奎基同位素)的旅美投手李振昌，今球隊與舊金山巨人3A(沙加緬度河貓)交手，今球隊採用投手車輪戰，李振昌擔任第2任投手，中繼3局狂飆5次三振，可惜挨轟失掉2分。

此役阿布奎基同位素先發投手僅投3局就退場，李振昌上場接替，第4局投出3上3下，不料第5局遇到亂流，在一出局後先被擊出安打，面對韓籍打者黃載均挨轟失掉2分，不過李振昌第6局續投，隨即回穩投出2次三振，再度投出3上3下。

李振昌今中繼3局，用了46顆球，成為本季投球的最長局數，被擊出2支安打，投出5次三振失掉2分。

近一個月李振昌遇到小低潮，雖然三振功力絲毫不減，但近期連３場挨轟，從5月4日開始自責分率從1.23，狂升到5.60。

(中時電子報)