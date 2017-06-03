量販、超市業備水備蔬果 比平日增10倍

豪大雨過後菜價可能漲的預防心態，量販賣場已出現搶購潮。(圖／大潤發提供)

全台豪大雨橫掃，水質、蔬果生鮮拉警報，為因應民眾需求，包括全聯超市、家樂福、大潤發與愛買等量販業者積極備貨，包括大瓶水、生鮮蔬果等備貨均是平日的10倍多；今北台灣雨勢稍歇，即有不少人搶購，人潮增2成。

家樂福強調，包括淡水地區等均有災情傳出，整體備貨狀況均齊全，其中大水桶與清水等相關家用器具銷量也增進不少；大潤發表示，因應部分地區原水濁度過高，全系列瓶裝水一律回饋價供應，600毫升FP純水每瓶4元，悅氏礦泉水1500毫升僅24元，統一水事紀天然礦泉水5000毫升2桶特價98元。

而在菜價部分目前持穩，包括空心菜、小白菜、青江菜、A菜等仍維持每把20元有找，業者預估若雨勢持續，下周市面上的菜價可能會受到影響，預期這兩天賣場的生鮮購買人潮將增加至少2成以上，各分店亦增加補貨頻率，並透過採購向供應商調集更多蔬果貨源因應。

全聯則強調，目前蔬菜供應無虞，菜價也暫無波動，但因氣象預報未來一周將持續下雨，所以後續的價格變動情況還須持續觀察。另在礦泉水的備貨部分，目前也已提高備貨量至平日的10倍。

愛買量販目前提供礦泉水77折起的優惠，並因應全台大雨特報多備貨5公升以上的大容量飲用水達2萬箱，愛買及愛買線上購物目前礦泉水貨量皆充足可供民眾選購，至於產銷履歷葉菜特價每包22元、有機葉菜特價3包99元，菜價仍維持。

(工商)