趙麗穎摔傷噴血 任達華Man爆跪地扶腿幫療傷

趙麗穎日前錄節目受傷，任達華在一旁幫忙跪地治療。（圖／翻攝微博）

女星趙麗穎因為憑著《花千骨》人氣暴漲，她現在可說是戲劇一姐，不過日前她上節目《七十二層奇樓》，卻不慎因為跌倒摔傷濺血，當時同樣一起參與的男星任達華見狀，馬上上前跪地幫忙清理傷口，暖力十足！

趙麗穎在錄製《七十二層奇樓》節目時因為不小心摔倒擦傷膝蓋，她傷口濺血，隨後任達華見狀趕緊上前幫忙清洗傷口，更超暖讓趙麗穎的腳放在自己的腿上，照片曝光後，網友紛紛大讚任達華超級貼心；而為了避免延誤拍攝進度，簡單處理完傷口後即繼續拍攝，同樣十分敬業。

(中時電子報)