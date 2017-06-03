梅雨鋒面南移 國軍進駐救援防災

國軍進駐南部防災。(郭韋綺翻攝)

國兵力抵達桃源區。(郭韋綺翻攝)

國軍投入救災行列。(郭韋綺翻攝)

因應梅雨鋒面來襲，國軍投入救災及預防工作，陸軍第八軍團三九化學兵群於今(3)日9時出發前往旗山區新光里實施兵力預置及待命預防性撤離，支援兵力共計10員，車輛計悍馬車1輛、3.5T戰術輪車1輛。另派遣兵力77人、各型車輛8輛，分別前往高雄市六龜、桃源、那瑪夏區協助執行災後復原。

六龜區保全戶人數906人均撤離，依親891人、收容15人。那瑪夏區保全戶人數1289人均撤離，依親1289人、收容0人。桃源區保全戶人數812人均撤離，依親654人、收容158人。茂林區則未實施強制撤離。

國防部強調，國軍已完成相關人員及災防裝備部署，持續密切掌握梅雨鋒面動態，並與各地方政府保持密切聯繫，將適時調整部署兵力與機具規劃，確保國人生命財產與安全。

(中時)