豪雨無情 全台釀2死5傷1失蹤

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

中央災害應變中心統計全台2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。（葉書宏攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面已逐漸移至中台灣，至今（3日）上午11時，中央災害應變中心統計全台2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。

全台累計疏散撤離3857人，最高收容安置381人，目前安置241人；停電戶數2萬7000戶、待修復5830戶，停水2萬157戶，待修復457戶；市話中斷531戶，待修復260戶、省道中斷4處、預警性封閉5處、縣道中斷1處；全台淹水974處，淹水已退，多為道路積淹水。

67歲張姓婦人2日上午11時許，騎機車行經八里區中華路，被大雨沖至涵洞，警消在下午2時許尋獲張婦，身體遭電線纏住、無生命跡象；8旬李姓老翁2日在石門區草里里住家內被大水沖走，今上午在住家附近尋獲，已無生命跡象、氣絕多時。

全台目前共5人受傷，基隆市基金一路公車站牌6人受困，其中1女童昏迷送醫，另5人平安；新北市貢寮區濱海公路大貨車翻車1男駕駛受傷送醫；新北市石門區尖子鹿87號住宅後方1男遭土石掩埋受傷，意識清醒；基隆市安樂區基金一路116號3人受困地下室，2人割傷送醫，另1人平安。

基隆市中和路仙公廟1名種菜老婦遭水沖走，目前仍持續搜救中。苗栗縣觀霧登山口8.8公里處，1行15人登山隊因溪水暴漲受困，警消獲報前往救援，15人糧食充足無立即危險，由九九山莊員工協助帶至步道15公里處的工寮避難。

(中時)