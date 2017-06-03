豪雨無情 全台釀2死5傷1失蹤
受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面已逐漸移至中台灣，至今（3日）上午11時，中央災害應變中心統計全台2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。
全台累計疏散撤離3857人，最高收容安置381人，目前安置241人；停電戶數2萬7000戶、待修復5830戶，停水2萬157戶，待修復457戶；市話中斷531戶，待修復260戶、省道中斷4處、預警性封閉5處、縣道中斷1處；全台淹水974處，淹水已退，多為道路積淹水。
67歲張姓婦人2日上午11時許，騎機車行經八里區中華路，被大雨沖至涵洞，警消在下午2時許尋獲張婦，身體遭電線纏住、無生命跡象；8旬李姓老翁2日在石門區草里里住家內被大水沖走，今上午在住家附近尋獲，已無生命跡象、氣絕多時。
全台目前共5人受傷，基隆市基金一路公車站牌6人受困，其中1女童昏迷送醫，另5人平安；新北市貢寮區濱海公路大貨車翻車1男駕駛受傷送醫；新北市石門區尖子鹿87號住宅後方1男遭土石掩埋受傷，意識清醒；基隆市安樂區基金一路116號3人受困地下室，2人割傷送醫，另1人平安。
基隆市中和路仙公廟1名種菜老婦遭水沖走，目前仍持續搜救中。苗栗縣觀霧登山口8.8公里處，1行15人登山隊因溪水暴漲受困，警消獲報前往救援，15人糧食充足無立即危險，由九九山莊員工協助帶至步道15公里處的工寮避難。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。