LPGA》曾雅妮再拉警報 Shoprite首輪T98

曾雅妮首輪並列第98，出現連7場淘汰危機。(資料照 陳怡誠攝)

帶著前6屆都晉級紀錄迎戰Shoprite菁英賽，但曾雅妮今(3日)首輪仍出現起伏震盪，即使後9洞曾打出「連3鳥」，這輪成績還是無法收 紅，以高於標準桿3桿的74桿，並列第98，次輪需有6字頭表現才能化解淘汰危機。

可是，已經連續6場沒晉級的她，上次揮出紅字成績是三月底創造者盃首輪的71桿(-1)，之後到今為止，已連續12輪打出高於標準桿，明次輪想揮6字頭成績，得再拚一下。

曾雅妮首輪從第10洞出發，連打了7個Par之後，出現擊球不穩，17洞3桿洞吞柏忌，第18洞5桿洞開球失誤，再吞雙柏忌，打出37桿(+3)。

後9洞，第1洞吞柏忌，但第3、4、5洞難得連抓3鳥，總桿回升到+1，但第7、8洞再連打2個柏忌，打出37桿(+0)，最終以74桿交卡。

由於首輪晉級線為72桿(+1)，曾雅妮次輪還是有機會拚晉級，中止之前連6場淘汰。

台灣女將以李旻69桿並列第21最佳，其次是徐薇淩72桿並列第64，2人保持在晉級線之內，另龔怡萍74桿並列第79，錢珮芸74桿並列第98，程思嘉77桿並列第130。

前兩屆冠軍瑞典女將琪絲特，首輪以64桿領先，問鼎「3連霸」來勢洶洶。此戰只要獲得前3就可登上「球后」寶座的世界第3韓將柳蕭然，74桿並列第98，眼前只能先爭晉級，然後再放眼世界第1。

(中時電子報)